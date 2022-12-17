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Еще одно землетрясение зафиксировали в 248 км от Алматы

17 Декабря 2022, 16:15
Еще одно землетрясение зафиксировали в 248 км от Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 17 декабря в 13:42 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 248 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 9.5.

Магнитуда MPV 4.0.

Координаты эпицентра 41.19° с.ш. 75.61° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Ранее землетрясение произошло в 755 км на юго-запад от Алматы.


Фото: assicuraci.it

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