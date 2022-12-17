Еще одно землетрясение зафиксировали в 248 км от Алматы
17 Декабря 2022, 16:15
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 17 декабря в 13:42 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 248 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 9.5.
Магнитуда MPV 4.0.
Координаты эпицентра 41.19° с.ш. 75.61° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Ранее землетрясение произошло в 755 км на юго-запад от Алматы.
Фото: assicuraci.it
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