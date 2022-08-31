31 Августа 2022 12:10

Еще одно землетрясение зафиксировали на территории Таджикистана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 31 августа в 10:50 по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 608 км на юго-запад от города Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 38.76° с.ш. 72.68° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Это уже второе землетрясение за день в Таджикистане. Сегодня 09:11 по времени Алматы сейсмологи уже фиксировали подземные толчки на территории Таджикистана.

Фото: cnbcfm.com



