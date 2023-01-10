Еще одно землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Китая

10 Января 2023, 14:42

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 10 января 2023 года в 13 часов 43 минуты 4 секунды алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 548 км на юго-запад от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.5. Магнитуда MPV 5.5. Координаты эпицентра 38.78° с.ш. 74.01° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в 25 км от Алматы.

Фото: ekonomigundemi.com.tr







