Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Еще одно землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Китая

10 Января 2023, 14:42
Еще одно землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Китая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 10 января 2023 года в 13 часов 43 минуты 4 секунды алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 548 км на юго-запад от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.5. Магнитуда MPV 5.5. Координаты эпицентра 38.78° с.ш. 74.01° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в 25 км от Алматы.


Фото: ekonomigundemi.com.tr



Новости по теме
Более 12 тысяч человек спасли сотрудники МЧС в 2022 году
Давка в Сеуле: расследование возложило вину за трагедию на местных чиновников
Книгу известного ученого-китаеведа презентовали в Алматы
Теги:
Читайте также
Более 12 тысяч человек спасли сотрудники МЧС в 2022 году
Крещенские купания: как правильно окунаться в прорубь
Книгу известного ученого-китаеведа презентовали в Алматы
Давка в Сеуле: расследование возложило вину за трагедию на местных чиновников
Названа причина смерти ребенка в городском бассейне Байконура
Цены на нефть демонстрируют уверенный недельный рост благодаря надеждам на спрос в Китае
Девятерых спасли и более 70 человек эвакуировали из пожаров за сутки в Казахстане
Жертвам крупной финпирамиды вернули более 300 млн тенге
Новости партнеров
Популярное
1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
2 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
3 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
5 Свечение в небе запечатлели жители Павлодарской области

Лента новостей