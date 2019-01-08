Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:12 239
-
11:00 214
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
07:23 296
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:05 317
-
вчера 21:53 340
-
-
-
вчера 20:10 361
-
-
-
-
Еще одно зарубежное СМИ назвало Головкин - «Канело» лучшим боем 2018 года
8 Января 2019 10:08 120
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт популярного Youtube-канала SecondsOut назвал рематч Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (51-1-2, 34 КО) лучшим боем в прошлом году, сообщает Sports.kz.
Новости по темеТретий бой Головкин - «Канело» назвали самым ожидаемым в 2019 году «Канело» раскритиковали на родине за поединки с Головкиным
«Перед нашей командой стояла непростая задача, но, когда бой года проходит в широком масштабе, от этого выигрывают все фанаты бокса», - пишет издание.
Второй бой Головкин - «Канело» состоялся 15 сентября 2018 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Он закончился победой «Канело» решением большинства голосов судей: 115-113, 115-113, 114-114.
Что касается первого боя, то он прошел ровно за год до рематча и завершился скандальной ничьей: 118-110 в пользу «Канело», 114-114, 115-113 в пользу Головкина.
Загрузка...
Читайте также
- Опубликован список 100 самых дорогих футболистов Европы
- Определилась дата боев боксеров Султана Заурбека и Нуртаса Ажбенова
- Казахстанцы узнали соперников в квалификации Australian Open
- «Окжетпес» сыграет с клубом Суперлиги Швейцарии
- Пять звезд нашей «молодежки» - в Канаде за них болело по 6000 человек за игру
- Обновленный рейтинг WTA: Зарина Дияс приблизилась к вылету из ТОП-100
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047