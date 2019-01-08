Еще одно зарубежное СМИ назвало Головкин - «Канело» лучшим боем 2018 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ ­ - Сайт популярного Youtube-канала SecondsOut назвал рематч Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (51-1-2, 34 КО) лучшим боем в прошлом году, сообщает Sports.kz.

«Перед нашей командой стояла непростая задача, но, когда бой года проходит в широком масштабе, от этого выигрывают все фанаты бокса», - пишет издание.

Второй бой Головкин - «Канело» состоялся 15 сентября 2018 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Он закончился победой «Канело» решением большинства голосов судей: 115-113, 115-113, 114-114.

Что касается первого боя, то он прошел ровно за год до рематча и завершился скандальной ничьей: 118-110 в пользу «Канело», 114-114, 115-113 в пользу Головкина.