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Ещё одно смертельное ДТП с большегрузом произошло на трассе Уральск - Атырау

24 Августа 2021 14:05
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Ещё одно смертельное ДТП с большегрузом произошло на трассе Уральск - Атырау

АТЫРАУ-УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Ещё одно смертельное ДТП с участием большегруза произошло на трассе Уральск - Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, авария произошла на 224 километре трассы Уральск - Атырау недалеко от села Тайпак Акжайыкского района.

- 70-летний водитель за рулем Volkswagen врезался в стоящую фуру. От полученных травм он скончался на месте. В аварии пострадали ещё двое пассажиров из легкового авто, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Пострадавших госпитализировали в Акжайыкскую районную больницу.

- 62-летняя женщина находится в сознании. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. 70-летний мужчина получил ушиб грудной клетки и перелом 2-4 ребер справа, - сообщили в облздраве.

Напомним, в этот же день на трассе Уральск - Атырау на территории Махамбетского района произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО.


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#Атырауская область   #Западно-Казахстанская область   #ДТП   #МВД РК  
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