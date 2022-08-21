РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:15, 21 Август 2022 | GMT +6

    Еще одно общественное пространство открыли в жилом массиве Коктал-2 в столице

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще одно общественное пространство открыли в жилом массиве Коктал-2 в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акима столицы.

    Как отметил Алтай Кульгинов, только в жилых массивах за последние годы благоустроено свыше 300 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).

    «Еще одно общественное пространство открыли в жилом массиве Коктал-2. Его мы построили по просьбе жителей на месте уже устаревшего сквера. Таким образом, в сквере «Коргалжын» расположены детская игровая зона, спортивная площадка, зона для мероприятий, тихая зона и др. Также установлены специальные столы для игры в шахматы и настольного тенниса. Территорию озеленили, оснастили локально-поливочной системой», - сообщил аким.
    Ранее, по его словам, в жилом массиве Коктал открыли парк протяженностью 16 гектаров.
    Всего же по городу в рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город» в текущем году благоустроено порядка 250 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). За три года благоустроено свыше 750 дворов и общественных пространств. Работами охвачены все районы столицы.





    Фото : gov.kz

    Теги:
    Акимат Астана Благоустройство
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!