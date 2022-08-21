НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще одно общественное пространство открыли в жилом массиве Коктал-2 в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акима столицы.

Как отметил Алтай Кульгинов, только в жилых массивах за последние годы благоустроено свыше 300 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).

«Еще одно общественное пространство открыли в жилом массиве Коктал-2. Его мы построили по просьбе жителей на месте уже устаревшего сквера. Таким образом, в сквере «Коргалжын» расположены детская игровая зона, спортивная площадка, зона для мероприятий, тихая зона и др. Также установлены специальные столы для игры в шахматы и настольного тенниса. Территорию озеленили, оснастили локально-поливочной системой», - сообщил аким.

Ранее, по его словам, в жилом массиве Коктал открыли парк протяженностью 16 гектаров.

Всего же по городу в рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город» в текущем году благоустроено порядка 250 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). За три года благоустроено свыше 750 дворов и общественных пространств. Работами охвачены все районы столицы.













Фото : gov.kz