Еще одна страна признала казахстанский паспорт вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Индонезия договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

Сегодня в онлайн-режиме состоялся форум Health Business Gathering, в ходе которого вице-министром здравоохранения РК Маратом Шорановым и министром здравоохранения Республики Индонезия Буди Гунади Садикин был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации COVID-19.

Документ предусматривает признание сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, выданных Правительством Казахстана с использованием мобильного приложения «Egov mobile», и сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, выданных с использованием платформы «PeduliLindungi».

В ходе мероприятия вице-министр доложил о мерах и инструментах, предпринимаемых Казахстаном в части недопущения распространения COVID-19.

Так, Министерство здравоохранения регулярно проводит оценку эпидемиологической ситуации в Казахстане, используя прогнозы и специальную матрицу, основанную на уровне заболеваемости на 100 тысяч населения за последние семь дней и коэффициента воспроизводства R. На основании матрицы принимаются решение об усилении или ослаблении ограничительных мер в конкретных регионах страны.

Продолжается работа над взаимным признанием паспортов вакцинации с другими странами. Сегодня казахстанские паспорта вакцинации признают 20 стран мира: Аргентинская Республика, Венгрия, Грузия, Исламская Республика Иран, Иордания, Кыргызская Республика, Мальдивская Республика, Монголия, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Молдова, Республика Перу, Республика Сан-Марино, Республика Сербия, Республика Туниса, Республики Индии, Республики Филиппины, Таиланда, Турецкая Республика и Эстонская Республика.

Кроме того, Казахстан вносит свой вклад в глобальный «коллективный иммунитет», поскольку находится среди стран-разработчиков вакцин. Отечественная вакцина QazVac разработана Национальным научно-исследовательским институтом биологической безопасности Казахстана.

«Мы рассчитываем завершить вторую фазу строительства завода по производству этой вакцины и выйти на мощность 60 миллионов доз в год в 2022 году. Мы готовы организовать экспорт вакцины QazVac», - заключил вице-министр, призвав индонезийских коллег совместно производить вакцину QazVac.

В свою очередь министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин высоко оценил усилия Казахстана в борьбе с пандемией COVID-19 и проинформировал представителей Минздрава о том, что Индонезия впервые в своей истории официально заняла председательство в Группе двадцати (G20), пообещав сосредоточить внимание на вопросах восстановления экономик после пандемии, энергетического перехода и цифровой трансформации.

В связи с этим глава Министерства здравоохранения Индонезии пригласил Казахстан внести свою лепту в сокращение разрыва между развитыми и развивающимися государствами в деле распространения вакцин против коронавируса.