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Ещё одна психолого-медико-педагогическая консультация открылась в Караганде

2 Марта 2022 22:22
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Ещё одна психолого-медико-педагогическая консультация открылась в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде на базе общеобразовательной школы № 88 открылась пятая областная психолого-медико-педагогическая консультация. В ней специалисты будут обследовать детей с особыми образовательными потребностями, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В центре установлены пандусы, нет порогов, оборудованы тактильные дорожки и поручни для особенных посетителей.

«ПМПК – это специальная организация образования, где обследуют и консультируют детей, проводят оценку образовательных потребностей и условий для их реализации. Родители могут обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию самостоятельно либо по направлению учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты. После обследования и выявления актуального уровня развития ребёнка определяется его образовательный маршрут. То есть, куда ему можно пойти дальше учиться или где ему смогут помочь. Заключение ПМПК является рекомендательным», – рассказала главный специалист управления образования Людмила Гавриленко.

В новом центре есть необходимое оборудование и используются современные диагностические методики для обследования и консультирования детей в кабинетах раннего, дошкольного и школьного возрастов. В год нём смогут получить услуги около тысячи ребят. Всего психолого-медико-педагогическая служба рассчитана на 60 тысяч детей, проживающих в районе Алихана Бокейхана.

Согласно статданным, в Карагандинской области более 400 тысяч детей, из них 14 091 ребёнок с особыми образовательными потребностями.

«Если учитывать количество детей, в нашем регионе должно быть восемь ПМПК. Сегодня мы открыли пятую, уже в процессе регистрации в органах юстиции шестая. Она будет работать в Шахтинске. Также в планах в 2023 году открыть седьмую ПМПК в Майкудуке. Мы идём по направлению создания госуслуг по месту жительства услугополучателей. Восьмую мы открывать не будем, так как в микрорайоне Орбита у нас работают два состава сотрудников, которые обслуживают детей с 09:00 до 18:30. Открытие этих консультаций покроет всю потребность детского населения в психолого-медико-педагогической службе», – добавила Людмила Гавриленко.



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#Карагандинская область   #Образование   #Здания Астаны  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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