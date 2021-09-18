Еще одна область перешла в «зеленую зону» по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 сентября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной зоне» - Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области

В «желтой зоне» - Шымкент, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Алматинская, Мангистауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области

В «зеленой зоне» - Туркестанская и Жамбылская области.