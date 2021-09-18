РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:12, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Еще одна область перешла в «зеленую зону» по коронавирусу

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 сентября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной зоне» - Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области

    В «желтой зоне» - Шымкент, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Алматинская, Мангистауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области

    В «зеленой зоне» - Туркестанская и Жамбылская области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
    Сейчас читают
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!