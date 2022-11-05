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Еще одна казахстанка вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу

5 Ноября 2022, 19:26
Еще одна казахстанка вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу
5 Ноября 2022, 19:26

Еще одна казахстанка вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Жайна Шекербекова одержала победу над своей соперницей на чемпионате Азии-2022 в Аммане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 54 килограммов Жайна Шекербекова встретилась с японкой Ханой Наритой и одержала победу единогласным решением судей — 5:0.

Жайна Шекербекова выступит в полуфинале континентального первенства. Она уже гарантировала себе как минимум бронзовую медаль. Также уже известны еще четыре полуфиналистки турнира в составе женской сборной Казахстана: Жазира Уракбаева (52 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Гульсая Ержан (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).

Фото: sports.kz


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