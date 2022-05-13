13 Мая 2022 22:42

Еще одна казахстанка прошла в четвертьфинал ЧМ-2022 по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Гульсая Ержан выступила в 1/8 финала женского чемпионата мира по боксу в Стамбуле (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На этой стадии турнира в весовой категории до 81 кг она провела бой с украинкой Олесей Крысюк. Этот поединок завершился победой Ержан единогласным решением судей.

Таким образом, Гульсая Ержан стала второй четвертьфиналисткой ЧМ-2022 в составе сборной Казахстана. Ранее в четвертьфинал также вышла Валентина Хальзова (70 кг), победившая единогласным решением судей Су Чжин Сён из Южной Кореи.

Также сегодня выступит Ляззат Кунгейбаева (+81 кг) — ей будет противостоять турчанка Шеннур Демир.



