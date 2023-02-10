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Еще одна казахстанка до сих пор числится без вести пропавшей в Турции

Автор:  
Серик Сабеков
10 Февраля 2023, 17:17
Еще одна казахстанка до сих пор числится без вести пропавшей в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Еще одна казахстанка до сих пор числится без вести пропавшей в Турции. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одна казахстанка до сих пор числится без вести пропавшей. Она не выходит на связь с 6 февраля текущего года и проживает в Кахраманмараше. Мы начали ее поиски сразу же после обращения ее сестры к нам на горячую линию», - сказал Айбек Смадияров.

В настоящее время сотрудник посольства находится в этом городе и совместно с турецкими спасателями проводит ее поиски.

«По словам соседей, в момент обрушения она находилась внутри дома», - уточнил Айбек Смадияров.

Еще одна гражданка Казахстана считалась без вести пропавшей, ее нашли в провинции Хатай.

«Она пару дней не могла выйти на связь в связи с перебоями. Сейчас с ней все в порядке, она находится в безопасном месте. Дом, в котором она проживает, не пострадал», - добавил Айбек Смадияров.

Вчера вечером спасатели извлекли из-под завалов в Турции тело одного из казахстанцев. Как позже сообщили в МИД РК, им оказался Адиль Кадырбеков. Также было извлечено тело гражданина Турции, которого родные опознали как Кубилая Кескина. Сегодня ночью стало известно, что спасатели под завалами обнаружили тело Мирболата Курмашева. Тела погибших казахстанцев доставят на родину 11 февраля.

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 16 тысяч.


МИД РК   Соотечественники   Турция   Общество   Землетрясение  
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