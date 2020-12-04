Еще одна историческая улица появится в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов в социальной сети поделился планами по реконструкции некоторых зданий и улиц в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время рабочей поездки по городу глава региона посетил местный «Колизей». Здание было заброшенным более 30 лет. Мы писали о печальной участи красивейшего памятника архитектуры. Два года назад местный предприниматель, владелец сети супермаркетов Андрей Исаков взялся за реконструкцию здания.

«Большая работа проделана по восстановлению местного «Колизея». Дом купца Шамсутдинова возводился в начале 20-го века как торговый центр. И только сейчас его историческая роль будет сыграна. На первом этаже появится супермаркет, на втором будет фитнес-центр. Появится дорога между улицами Брусиловского и Театральная», - написал на своей странице в социальной сети К.Аксакалов.

На этой же улице Брусиловского другой предприниматель Юрий Семенов восстановил старинное здание, в котором в начале прошлого века располагалась первая телефонная станция в Петропавловске. Теперь в нем стильный небольшой ресторан.

«Мы, в свою очередь, занимаемся благоустройством улицы Брусиловского. В этом году появился сквер в историческом стиле, на следующий год продолжим работы по преображению улицы. Установим новое освещение, удобные лавочки, займемся озеленением. Участок от водонапорной башни до Романовского училища оформим в едином стиле. Небольшие переулки, соединяющие улицы Конституции и Брусиловского, тоже обретут общий архитектурный вид», - написал К.Аксакалов.

Завершилась реконструкция на улице Потанина. Оформили ее в едином стиле – под русскую старину.

«Петропавловск – город с богатой историей. В черте областного центра сохранилось немало исторических зданий, однако некоторые из них были наполовину разрушены. Три года назад мы начали работу по восстановлению старинных объектов, искали их владельцев и передавали предпринимателям. Уже сейчас мы можем увидеть, как преображается культурный облик нашего города. На следующий год мы продолжим работу по сохранению старинных объектов Петропавловска и благоустройству областного центра. Подчеркивая историческую ценность нашего города, мы сделаем его привлекательнее и для местных жителей, и для туристов», - заверил К.Аксакалов.