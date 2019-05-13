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Еще одна алматинка пострадала в результате ДТП с автобусом

13 Мая 2019 17:58 116
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Еще одна алматинка пострадала в результате ДТП с автобусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Еще одна алматинка пенсионного возраста пострадала в результате ДТП на одном из автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление городской мобильности Алматы.

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По словам Валентины Андреевой, она выпала из автобусного маршрута №34.  Транспортная компания «АвтоТрансГаз», которая обслуживает данный маршрут, взяла обязательства возместить пострадавшей медицинские расходы, не дожидаясь результатов следствия, и выплатить компенсацию за причинение вреда здоровью.

Отметим, что следственно-розыскные мероприятия по делу выпадения пассажира из транспорта продолжаются. Полиция проводит оперативную работу по дублирующим маршрутам других транспортных компаний.

В «АвтоТрансГаз» отмечают, что в автопарке еженедельно проводится День безопасности дорожного движения, где рассматриваются все нарушения водителей. Так, за апрель были уволены 2 водителя, совершивших грубые нарушения ПДД, 4 водителям объявлен выговор за ненадлежащую культуру обслуживания пассажиров.

Напомним, 6 мая на маршруте №405 водитель резко затормозил, в результате чего на пенсионерку в салоне автобуса упали пассажиры. Женщина получила перелом ноги. 60-летняя пенсионерка в данное время находится в больнице и ей предстоит операция. 

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Транспорт, ДТП,
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Автор:

Гульзат Сахова

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