Еще один вуз в Алматы лишили лицензии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Действие лицензии алматинского университета иностранных языков и деловой карьеры приостановлено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, в комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК поступило обращение с жалобой на качество образования, предоставляемого Университетом иностранных языков и деловой карьеры. В связи с этим в данном вузе была проведена внеплановая проверка.

По итогам контроля за организацией учебного процесса принято решение о приостановлении действия лицензии университета до устранения нарушений. В рамках контроля был проведен срез знаний студентов Университета иностранных языков и деловой карьеры. 97% обучающихся не смогли преодолеть пороговый балл и подтвердить достаточный уровень знаний и компетенций, приобретенных в процессе обучения.

«В ходе проверки выявлено, что занятия в Университете иностранных языков и деловой карьеры проводятся не по расписанию. Результаты среза знаний и опроса показали низкий уровень качества образования и слабое участие работодателей в подготовке кадров. В вузе не соблюдаются принципы академической честности: курсовые работы студентов не проходят через систему проверки на заимствования, а дипломные работы допускаются к защите даже при установлении нарушения принципов академической честности. В целом, университетом допущены грубые нарушения законодательства в сфере образования», - пояснила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гулзат Кобенова.

Напомним, что в конце прошлого года был опубликован рейтинг образовательных программ вузов, подготовленный НПП «Атамекен» по заказу МОН РК. В перечне 10 вузов-аутсайдеров по мнению работодателей значится и Университет иностранных языков и деловой карьеры.

Согласно законодательству в случае приостановления действия лицензии студенты могут перевестись в другие высшие учебные заведения, не дожидаясь устранения вузом выявленных нарушений.