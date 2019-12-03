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Еще один участок автодороги закрыли в Актюбинской области
3 Декабря 2019 23:20
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С 20 часов 3 декабря закрыт участок автодороги республиканского значения Самара - Шымкент в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области.
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«По данным ТОО «Казахавтодор», с 3 декабря с 20:00 часов в связи с ухудшением погодных условий снегопадом и гололедом закрыто движение на участке автодороги Самара - Шымкент для всех видов автотранспорта. В частности, закрыт участок от поселка Белогорка до поселка Иргиз с 773 до 1153 км», - говорит сотрудник пресс-службы ДЧС Сабина Серикова.
Как известно, с 20:00 часов 2 декабря в связи с непогодой закрыт участок автодороги Актобе - Болгарка - Шубаркудук.
Ключевые слова: Актюбинская область, Транспорт, Погода,
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