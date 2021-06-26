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    08:30, 26 Июнь 2021 | GMT +6

    Еще один торнадо обрушился на Чехию

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    ПРАГА. КАЗИНФОРМ – Очередной торнадо, несколько меньшей силы, разрушил деревню на северо-западе Чехии. Там пострадавших нет, но материальные потери оцениваются в несколько десятков миллионов евро, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    До пяти человек выросло число жертв торнадо в Чехии. Стихийное бедствие накануне принесло сильные разрушения в Южную Моравию, на юго-востоке страны. А в пятницу ещё один торнадо, несколько меньшей силы, разрушил деревню на северо-западе Чехии.

    «Когда ты смотришь телевизор, на торнадо в Оклахоме или где-нибудь ещё в Америке — ты даже представить себе не можешь, что такое может случиться в Южной Моравии, где цветёт виноград?»

    В Южной Моравии разрешения получили семь населённых пунктов. Там ведут поисково-спасательные операции. Торнадо, по словам синоптиков, достигал силы третьей или четвёртой степени из пяти, вместе с ним пришёл и град размером с теннисный мяч.

    Число пострадавших, по некоторым оценкам, может достигать 200 человек. Ещё несколько сот лишились крова. Без света остались десятки тысяч семей. В пострадавшие районы направляется помощь.


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