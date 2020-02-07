Ещё один студент с ножевыми ранениями попал в больницу в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе 18-летний студент колледжа при университете имени Кудайбергена Жубанова с множественными ножевыми ранениями был госпитализирован сегодня в больницу скорой медицинской помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.

Инцидент между студентами произошел сегодня в здании колледжа.

«Между студентами 2 курса произошла ссора. В результате один студент нанес множественные ножевые ранения своему обидчику. По подозрению в совершении преступления задержан 17-летний студент 2 курса колледжа. Нож изъят. Ведутся следственные действия», - отметили в пресс-службе ДП.

По факту начато уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее сообщалось о том, что 5 февраля за общежитием АРГУ имени Кудайбергена Жубанова произошла драка между студентами. В результате ножевое ранение получил 19-летний студент вуза, который был госпитализирован в больницу.

