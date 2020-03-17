Еще один случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 19 часов 17 марта 2020 года в Казахстане Комитет сообщил в Telegram.

«Зарегистрирован еще 1 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султане. На сегодняшний день в стране подтверждены 33 случая регистрации коронавируса, их них в Алматы – 15 случаев, в Нур-Султане – 18 случаев», - говорится в сообщении.

Ранее Минздрав РК информировал о 32 случаях заражения.