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Еще один случай заболевания коронавирусом зарегистрировали в Нур-Султане
21 Марта 2020 22:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане увеличилось количество заболевших коронавирусом, передает МИА «Казинформ».
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« Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане. На сегодняшний день в стране подтверждено 54 случая регистрации коронавируса, из них 29 - в Нур-Султане, 22 – в Алматы, 2 – в Караганде, 1 – в Алматинской области», - сообщил в Telegram Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.
Ключевые слова: Минздрав РК, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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