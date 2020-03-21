Еще один случай заболевания коронавирусом зарегистрировали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане увеличилось количество заболевших коронавирусом, передает МИА «Казинформ».

« Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане. На сегодняшний день в стране подтверждено 54 случая регистрации коронавируса, из них 29 - в Нур-Султане, 22 – в Алматы, 2 – в Караганде, 1 – в Алматинской области», - сообщил в Telegram Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.