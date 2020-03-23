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Еще один случай выявлен в Алматы: в Казахстане 61 заболевший

23 Марта 2020 12:52
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Еще один случай выявлен в Алматы: в Казахстане 61 заболевший

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией в городе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.

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«Зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией в городе Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждено 61 случай заболевания коронавирусом. Из них в Нур-Султане – 31 случай, Алматы – 26 случаев, Караганде - 2 случая, в Алматинской и Актюбинской области - по одному случай», - пояснили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.


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Ключевые слова: Алматы, Коронавирус,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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