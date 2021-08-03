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    14:43, 03 Август 2021 | GMT +6

    Еще один санкционированный пляж появился в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице появился еще один санкционированный пляж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Действует постановление акимата Нур-Султана «Об установлении мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях города Нур-Султан» (от 5 мая 2021 года № 01-1587), где определены три участка водоемов, предназначенные для купания населения («Центральный пляж», зоны отдыха «Три пескаря» и «Столичный двор»). На сегодняшний в столице дополнительно открылся один пляж в районе Триатлон-парка», - сказал начальник управления гражданской обороны ДЧС Нур-Султана Ратбек Демеуберген на брифинге в акимате.

    По его словам, совместно с акиматом города прорабатывается вопрос внесения этого пляжа в существующее постановление о местах массового отдыха.

    «Необходимо отметить, что на сегодняшний день, согласно пункту 4.63 постановления главного государственного санитарного врача столицы от 30 июля 2021 года «Об ужесточении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-Султан» запрещена работа городских пляжей, в том числе несанкционированных. Наряду с этим, в настоящее время рассматривается проект маслихата об установлении запрещенных мест для купания

    на акватории города, с общим количеством 21 участок», - отметил спикер.

    Как уточнили в пресс-службе управления, в районе Алматы восемь таких участков, в районе Байконур – четыре, в Есильском районе – шесть, Сарыаркинском - три.



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