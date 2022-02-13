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Еще один регион покинул «красную зону»
13 Февраля 2022 09:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 февраля 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Алматинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
Напомним, 12 февраля Западно-Казахстанская находилась в «красной зоне». Сегодня регион перешел в «желтую» зону.
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