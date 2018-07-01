Еще один ребенок утонул в канале Нура-Есиль

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В канале Нура-Есиль утонул еще один ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

«19 июля в 05:57 район Есиль, ЖМ «Пригородный», канал Нура-Есиль, силами спасателей Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда обнаружено и извлечёно из воды тело ребенка 2004 года рождения, который 18 июля утонул во время купания в непредназначенном для купания месте», - сообщили в пресс-службе комитета.

Напомним, 25 июня в канале Нура-Есиль ранее утонули сразу четыре ребенка. Погибшим было по 9, 12 лет, двоим из них - по 11 лет. По данным КЧС, все дети из разных семей. Как уточнили в ведомстве, 24 июня они утонули в непредназначенном для купания месте. Дети были оставлены без контроля родителей.

Также несчастный случай произошел с женщиной и ее двумя детьми, которые утонули при стирке ковров.