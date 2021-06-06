Еще один пункт вакцинации в торговом центре открылся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый пункт вакцинации открыт в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Прививочная зона расположена на первом этаже торгового центра «Мечта», который находится на проспекте Республики.

Как сообщили в акимате, организация зон вакцинации при торговых домах и центрах города проводится совместно с Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, с которым рассматриваются все моменты по соответствию санитарным требованиям.

Напомним, что в столице открыты пункты вакцинации в ТРЦ «Mega Silk Way», «Keruen», «Хан Шатыр» и «Абу-Даби Плаза», «Азия Парк», «Сарыарка» и торговые дома «Алем» и «Евразия». По поручению акима города Алтая Кульгинова число пунктов вакцинации было увеличено в три раза.

По состоянию на 5 июня в Нур-Султане первый компонент вакцины получили более 166 тысяч человек.



