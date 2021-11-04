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Еще один пожарный пост появился в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В селе Катарколь Бурабайского района Акмолинской области открылся новый пожарный пост, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 4 ноября в селе Катарколь Бурабайского района открылся пожарный пост.
«В рамках обеспечения противопожарной защиты населенных пунктов Акмолинской области, а также согласно Плану поэтапного создания пожарных постов с начала года состоялось открытие трех постов в селах Шуйское Атбасарского района, Азат Аккольского района и Катарколь Бурабайского района и одного внепланово – в селе Мамай района Биржан сал. Также запланировано открытие шести пожарных постов до 2025 г. Работа по открытию пожарных постов находится на постоянном контроле и в дальнейшем будет продолжена», - отметили в ведомстве.
Пожарный пост обеспечен отапливаемым гаражом и телефонной связью. На вооружении состоит пожарный автомобиль, а также на круглосуточное боевое дежурство заступил личный состав поста - четверо жителей села, с которыми было проведено обучение.
Как пояснили спасатели, вновь созданная команда пожарного поста будет не только выезжать на возгорания, но и участвовать в ликвидации других чрезвычайных ситуаций, происходящих в зоне их ответственности, помогать людям, попавшим в критическую ситуацию, оказывать помощь населению, вести активную профилактическую работу.
«Несомненно, открытие пожарного поста послужит долгосрочным гарантом безопасности для жителей сельских округов и района в целом от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Хотелось бы пожелать работникам пожарного поста меньше выездов и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, а жителям села крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия!» – добавил начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев.
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