+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -17 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Еще один пожарный пост появился в Акмолинской области

4 Ноября 2021 22:43
Поделиться:
Еще один пожарный пост появился в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В селе Катарколь Бурабайского района Акмолинской области открылся новый пожарный пост, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Тело пенсионерки нашли при тушении пожара в Акмолинской области
Два бара работали с нарушением карантинных мер в Кокшетау Пропавшую жительницу Косшы нашли в Нур-Султане Три года за заведомо ложный донос об изнасиловании получила акмолинка

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 4 ноября в селе Катарколь Бурабайского района открылся пожарный пост.

«В рамках обеспечения противопожарной защиты населенных пунктов Акмолинской области, а также согласно Плану поэтапного создания пожарных постов с начала года состоялось открытие трех постов в селах Шуйское Атбасарского района, Азат Аккольского района и Катарколь Бурабайского района и одного внепланово – в селе Мамай района Биржан сал. Также запланировано открытие шести пожарных постов до 2025 г. Работа по открытию пожарных постов находится на постоянном контроле и в дальнейшем будет продолжена», - отметили в ведомстве.

Пожарный пост обеспечен отапливаемым гаражом и телефонной связью. На вооружении состоит пожарный автомобиль, а также на круглосуточное боевое дежурство заступил личный состав поста - четверо жителей села, с которыми было проведено обучение.

Как пояснили спасатели, вновь созданная команда пожарного поста будет не только выезжать на возгорания, но и участвовать в ликвидации других чрезвычайных ситуаций, происходящих в зоне их ответственности, помогать людям, попавшим в критическую ситуацию, оказывать помощь населению, вести активную профилактическую работу.

«Несомненно, открытие пожарного поста послужит долгосрочным гарантом безопасности для жителей сельских округов и района в целом от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Хотелось бы пожелать работникам пожарного поста меньше выездов и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, а жителям села крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия!» – добавил начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #МЧС  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Тело пенсионерки нашли при тушении пожара в Акмолинской области
Два бара работали с нарушением карантинных мер в Кокшетау
Пропавшую жительницу Косшы нашли в Нур-Султане
Три года за заведомо ложный донос об изнасиловании получила акмолинка
Популярное
1 Километровые пробки образовались на въезде в Алматы
2 3 000 водителей машин с иностранными номерами наказаны в Атырау
3 Контроль на дорогах усилят в Алматы
4 Восемь спортсменов Карагандинской области стали чемпионами мира
5 Контрабандные сигареты на 350 млн тенге изъяли в Караганде
6 Километровые пробки в Алматинской области объяснили в «КазАвтоЖол»
Читайте также
149 возгораний автомобилей ликвидировали в ВКО с начала года
Как проходят перепись осужденные, рассказали в Акмолинской области
Километровые пробки образовались на въезде в Алматы
3 000 водителей машин с иностранными номерами наказаны в Атырау
Контроль на дорогах усилят в Алматы
Восемь спортсменов Карагандинской области стали чемпионами мира
Контрабандные сигареты на 350 млн тенге изъяли в Караганде
Километровые пробки в Алматинской области объяснили в «КазАвтоЖол»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив