Еще один поезд начнет курсировать между Алматы и Нур-Султаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Пассажирские перевозки» запускает дополнительный поезд №219/220 сообщением «Алматы-2 - Нур-Султан-1», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Состав отправится из Алматы-2 сегодня, 12 января 2022 г. в 22ч.25м., и прибудет в Нур-Султан 13 января в 19ч.55м. Завтра этот же поезд отправится обратно из столицы в 23ч.43м.

Напоминаем, что движение поездов восстановлено. Все пассажирские поезда курсируют по расписанию.

Информацию о билетах можно уточнять на сайте BILET.RAILWAYS.KZ и через мобильные приложения «Билеты КТЖ» и Кaspi.kz.

Ранее сегодня сообщалось, что три дополнительных поезда запускаются из Алматы в Нур-Султан и Актобе.

Все пассажирские поезда курсируют по расписанию и во всех направлениях. Вокзалы Алматы работают в штатном режиме. Аэропорт Алматы откроют с 13 января. 18 из 20 аэропортов Казахстана функционируют в штатном режиме. Туристы, которые не могут вернуться в страну через аэропорт Алматы, перенаправляются в аэропорт Нур-Султана. Доставлять их в Алматы будут железнодорожным транспортом.