17:44, 12 Январь 2022 | GMT +6
Еще один поезд начнет курсировать между Алматы и Нур-Султаном
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Пассажирские перевозки» запускает дополнительный поезд №219/220 сообщением «Алматы-2 - Нур-Султан-1», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».
Состав отправится из Алматы-2 сегодня, 12 января 2022 г. в 22ч.25м., и прибудет в Нур-Султан 13 января в 19ч.55м. Завтра этот же поезд отправится обратно из столицы в 23ч.43м.
Напоминаем, что движение поездов восстановлено. Все пассажирские поезда курсируют по расписанию.
Информацию о билетах можно уточнять на сайте BILET.RAILWAYS.KZ и через мобильные приложения «Билеты КТЖ» и Кaspi.kz.