Еще один мурал появился в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – «Урок 2041» – так назвали новый мурал, который появился на одной из центральных улиц Караганды. Настенная живопись украсила фасад одного из домов в центре города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект реализован Центром урбанистики.

«Идея нарисовать этот мурал у нас возникла давно. И краски были, и подходящий фасад дома, и даже спонсор. Но не сложилось. Прошел год, и все получилось. Рядом школа, поэтому хотели нарисовать что-то для детей. «Урок 2041» – это не только про робототехнику и IT. Это про будущее, которое мы строим все вместе и которое строит каждый из нас. Когда каждый житель несет ответственность перед самим собой, будущее всего города обязательно будет светлым», – считает руководитель Центра урбанистики Валерия Хасуева.

Идея мурала принадлежит карагандинцу Артему Слесаренко. Его компания Profland стала спонсором нового арт-объекта.

«Я всегда выступаю за развитие, чтобы через культуру у людей формировался майндсет о том, какое будущее нас ждет и что не надо бояться, ограничивать себя, надо в это идти. Также я планирую выйти с инициативой делать по городу муралы с тематикой IT, Deep Tech (от англ. «глубокие технологии») и Space Tech (от англ. «космические технологии»). Хочу, чтобы у людей в целом и у детей в частности формировалось сознание, что в Казахстане можно делать классные технологические продукты», – говорит Артем Слесаренко.





«Урок» нарисовала художница из Караганды Бота Кенжебаева. Это первый ее мурал в родном городе.