Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Еще один масштабный сбой в работе соцсетей: неполадки устранены

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Октября 2021, 07:47
Еще один масштабный сбой в работе соцсетей: неполадки устранены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американская компания Facebook устранила неполадки, которые ранее вызвали сбои в работе ее социальных сетей Instagram и Facebook, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Приносим наши извинения, если вы в течение последних нескольких часов не могли получить доступ к нашим социальным сетям. <...> Мы устранили проблему, еще раз благодарим за ваше терпение на этой неделе», - сообщила компания в пятницу на своей странице в Twitter.

Ранее в пятницу пользователи по всему миру, по данным сервиса Downdetector, жаловались на сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook.

4 октября сообщалось о масштабном сбое в работе социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp. Эксперты объяснили сбои в работе многочисленных сайтов и приложений в течение понедельника, 4 октября, общим резким ростом нагрузки на DNS-маршрутизаторы в результате проблем у Facebook.


Связь, ТВ, IT  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК