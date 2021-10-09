Еще один масштабный сбой в работе соцсетей: неполадки устранены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американская компания Facebook устранила неполадки, которые ранее вызвали сбои в работе ее социальных сетей Instagram и Facebook, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Приносим наши извинения, если вы в течение последних нескольких часов не могли получить доступ к нашим социальным сетям. <...> Мы устранили проблему, еще раз благодарим за ваше терпение на этой неделе», - сообщила компания в пятницу на своей странице в Twitter.

Ранее в пятницу пользователи по всему миру, по данным сервиса Downdetector, жаловались на сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook.

4 октября сообщалось о масштабном сбое в работе социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp. Эксперты объяснили сбои в работе многочисленных сайтов и приложений в течение понедельника, 4 октября, общим резким ростом нагрузки на DNS-маршрутизаторы в результате проблем у Facebook.