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Еще один казахстанец устроился на работу в Google

Автор:  
Багдат Хасенова
18 Августа 2019, 17:10
Еще один казахстанец устроился на работу в Google

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Еще один казахстанец устроился на работу во всемирно известную компанию Google. Уроженец Восточно-Казахстанской области Жасан Байпакбаев приступил к обязанностям инженера в корпорации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жасан Байпакбаев родился и вырос в селе Каратогай Курчумского района ВКО. Окончил бакалавриат и магистратуру по специальности «Информационные системы» в Алматы.

«Да, устроиться на работу в такую всемирно известную компанию, как Google, – мечта каждого студента, осваивающего мою специальность. К тому же многим известен процесс трудоустройства сюда. В целом, до Google мне довелось поработать немного в сфере стартапа в США. Поэтому, можно сказать, у меня есть опыт по информационным технологиям. В компании Google я приступил к работе инженера», – рассказал казахстанец.

По его словам, для быстрой адаптации в новом огромном коллективе гиганта здесь организовываются специальные лекции.

«Во время лекций рассказывается об истории компании, работе в ней, обязанностях и целях сотрудников, а также дается полезная информация о том, как быстро адаптироваться в коллективе. Для меня эти лекции были весьма полезны», – делится Жасан Байпакбаев.

Не преминул молодой казахстанец и поделиться советами с теми, кто мечтает присоединиться к большой команде Google.

«Нужно по большей части уделять внимание академическому образованию. Надо интересоваться наукой. Также не лишними будут навыки решения задач, то есть нужно иметь глубокие знания о правилах алгоритма. Кроме того, конечно, необходимо пройти практику. Преимущество работы в крупных компаниях – создание всех условий для сотрудника. Поэтому многие молодые стремятся работать в крупных компаниях, холдингах. И это верная тенденция. В Google, не упоминая о других бонусах, всех работников обеспечивают трехразовым питанием и служебным автомобилем», - поделился Жасан Байпакбаев.

В свободное время молодой человек любит путешествовать и заниматься спортом.

Автор: Әли Ибраев

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