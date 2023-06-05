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    17:04, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    Еще один гражданин РК утонул в Таиланде — МИД

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию о гибели туриста из Казахстана Артура Искакова, который скончался в больнице Таиланда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По неподтвержденным данным, он якобы спасал свою девушку. Я эту информацию подтвердить или опровергнуть не могу. У нас есть информация о том, что спасатели вытащили его из воды, сделали искусственное дыхание и передали приехавшим медикам. Его отвезли в больницу, он был в коме, в тяжелом состоянии. Прилетели его родители, консул сразу же выехал с ними в Пхукет. Там они вели переговоры с врачами. Тайские врачи изначально были против его транспортировки. Речь об этом почему-то завела его сестра, которая находилась в Казахстане. Показатели были другие. Но, к сожалению, его уже нет с нами», — сказал сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопрос представителей СМИ во время брифинга в ведомстве.

    По его словам, это уже второй случай за последнюю неделю. 3 июня на том же побережье погиб еще один гражданин Казахстана.

    Он также отметил, что консул оказывает содействие в оформлении документов, и их тела в ближайшее время доставят в Казахстан.

    Ранее сообщалось, что тайские спасатели вытащили из моря казахстанца, где он купался, несмотря на предупреждение и запрет тайских властей. В последние дни на Пхукете поднялись сильные волны, на берегу выставлены красные флаги.

    Но 24-летний турист из Казахстана Артур Искаков скончался в больнице


    Теги:
    МИД РК Происшествия Происшествия, ЧС
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