Еще один филиал Центра активного долголетия откроется в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За четыре года существования Центра его услугами воспользовались 35 тысяч пенсионеров. Об этом сообщил директор заведения Мухтар Еркетаев в ходе брифинга столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошло более четырех лет с момента открытия нашего Центра активного долголетия. За это время через него прошли 35 тысяч пенсионеров. Мы открыли этот Центр с группой товарищей, а с 1 января 2022 года нас финансирует государство. Чтобы оказывать наши услуги пенсионерам, мы открыли филиалы Центра в 4 районах города, в шаговой доступности. Ежедневно в них получают услуги 9 тысяч человек. В третьем квартале этого года будет открыт филиал еще в одном районе Астаны, примерно в июле. Наши пенсионеры могут получать в Центре и его филиалах 27 видов услуг», – сказал Мухтар Еркетаев.

Спикер разъяснил, что Центр был создан после социологического исследования, проведенного в 2019 году. Оно показало, что в Астане есть около 18% одиноких людей. Около 20% столичных пенсионеров нуждаются в уходе. Необходимо было провести социализацию этих людей, чтобы они могли найти с кем общаться, пройти оздоровление.

Мухтар Еркетаев отметил, что большинство посещающих центр пожилых людей, которых с начала года насчитывается уже 7 тысяч, больше не ходят в поликлиники, а получают услуги оздоровительного, социального и экономического плана в Центре. Многие обучаются финансовой грамотности.

Как сообщил директор Центра, перед открытием учреждения заключены меморандумы с Медицинским университетом и городскими поликлиниками. В настоящее время с Центром сотрудничают 9 поликлиник. Люди старшего поколения подвержены таким заболеваниям, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, сахарный диабет, гипертония, болезни опорно-двигательного аппарата. Центр, в отличие от медицинских организаций, уделяет внимание профилактике этих болезней. С пенсионерами работают социальный работник, психолог и врач общей практики. Они занимаются с посетителями Центра реабилитационной гимнастикой, фитнесом для пожилых, йогой, айкуне (казахская национальная гимнастика, прим. ред.), скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой «цигун», танцами, настольным теннисом. Эти занятия помогают даже тем пенсионерам, которые приходят в Центр на костылях, а уходят здоровыми.

По его словам, в Центре проводятся культурно-массовые мероприятия, концерты, посещения театров, экскурсии по историческим местам столицы, работают кружки прикладного искусства, а пенсионеры дарят свои работы детям-сиротам.

Мухтар Еркетаев также сообщил, что работа по социализации и оздоровлению пенсионеров продлевает им жизнь. Это показывают проводимые Медицинским университетом исследования, в ходе которых определяется биологический возраст пожилых людей.