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Еще один «дисциплинированный» рейс прилетел в Нур-Султан из Франкфурта-на-Майне

9 Ноября 2020 11:04
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Еще один «дисциплинированный» рейс прилетел в Нур-Султан из Франкфурта-на-Майне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 8 на 9 ноября в Нур-Султане приземлились 4 самолета, рейсы осуществляли авиакомпании Air Astana, Belavia, Turkish Airlines, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

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«Всего прилетели 463 пассажира, у 30 из них отсутствовали ПЦР-тесты, их отправили на стационарный карантин. После сдачи ПЦР-тестов, их отпустят домой, при наличии положительного результата отправят в инфекционный стационар. Рейс, приземлившийся в 22:05 7 ноября в столице, оказался «дисциплинированным», на борту самолета, выполнявшего рейс из Франкфурта-на-Майне в Нур-Султан, находились 46 пассажиров, у всех на руках были ПЦР-тесты с отрицательным результатом на КВИ», - сообщила пресс-служба аэропорта.

Напомним, в целях стабилизации эпидемиологической ситуации в Восточно-Казахстанской области председателем Межведомственной комиссии Е.Тугжановым поручено принять ряд ограничительных мер:

со 2 ноября т.г. сократить авиасообщения на въезд и выезд из г. Усть-Каменогорск: в/из г. Нур-Султан – с 17 до 7 рейсов в неделю;

для выезда пассажиров авиа- и железнодорожным транспортом из Восточно-Казахстанской области обеспечить обязательное наличие справки о прохождении ПЦР тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом (не более чем за 3 суток с даты выдачи).

С 27 октября 2020 года вступила в силу новое постановление главного санитарного врача РК Ерлана Киясова о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе. Согласно новому постановлению главного санитарного врача РК, все прибывшие при пересечении государственной границы обязаны представить справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток, за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих их лиц.

Отметим, международным транзитным пассажирам запрещено покидать транзитную зону.

Руководители авиакомпаний должны не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не являющихся гражданами РК при отсутствии справки ПЦР.

Прибывшие граждане РК, лица, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинный стационар на 7 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.


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#Нур-Султан   #Коронавирус  
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