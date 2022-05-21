21 Мая 2022 18:58

Еще один человек погиб при взрыве около роддома в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Число погибших из-за взрыва в Шымкенте увеличилось до трёх. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава РК, передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, в Шымкенте в здании частной аптеки, расположенной рядом с областным перинатальным центром №1, произошел взрыв.

«К сожалению, жертвами трагического происшествия стали охранник Б. 1979 года рождения, рабочий Ш., 1980 г.р. и один новорожденный ребенок, которому было 18 дней. Еще пострадали восемь человек, все они госпитализированы в медучреждения города», - говорится в сообщении Минздрава РК.

В результате взрыва уничтожено здание межбольничной аптеки. По предварительным данным причиной взрыва стало газовое скопление.

На момент происшествия в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников. Все они передислоцированы также в другие медорганизации Шымкента.

«Организована работа группы психологов. Кроме того, в экстренном порядке осуществляется работа по организации и изменению маршрутизации беременных и новорождённых по Туркестанской области. Бригады медработников направляются в районные больницы для оказания перинатальный помощи на селе, так как ОПЦ№1 выполнял функции 3-го уровня и осуществлял госпитализацию беременных и новорождённых из семи районов области. Консультацию пострадавшим оказывает врачи ННЦ хирургии им. А.Сызганова», - добавили в ведомстве.

Минздрав РК также сообщает о том, что готовится соответствующий приказ о временной регионализации управления здравоохранения Туркестанской области, создан рабочий штаб в областной клинической больнице во главе с заместителем акима региона.

Ситуация находится на контроле Министерства, на место происшествия выехал руководитель департамента охраны здоровья матери и ребенка Минздрава РК.

«Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. Для помощи пострадавшим и расследования этой трагедии ведомством будут приняты все необходимые меры», - говорится в сообщении Минздрава.