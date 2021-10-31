Еще один Центр семейного здоровья открылся в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский городской центр первичной медико-санитарной помощи открыл филиал. Здесь в рамках национального проекта «Здоровая нация» и региональной программы развития здравоохранения размещены центры семейного здоровья и реабилитации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Центре семейного здоровья лечением занимаются врачи общей практики. Здесь находятся процедурный и смотровой кабинеты. Приём осуществляется посредством электронной очереди.

Центр реабилитации оснащен современными тренажерами и оборудованием для пациентов после перенесенных нарушений мозгового кровообращения, травм и пневмонии на фоне коронавирусной инфекции. Прием ведет врач-реабилитолог, физические занятия проходят под присмотром инструктора по ЛФК.

В центре есть спортивный зал с душевой кабиной, кабинет массажа и физиотерапевтическое отделение. Развернут дневной стационар.