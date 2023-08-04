Еще один Центр медиации открыт в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках 95-летия Целиноградского района в преддверии Дня медиации состоялось торжественное открытие Центра медиации, передает МИА «Казинфом» со ссылкой на пресс-службу акимата Акмолинской области.



Центр досудебного примирения нацелен на совершенствование и популяризацию института досудебного урегулирования споров.

Ранее сенаторы выступили с инициативой, направленной на развитие института медиации и усиление защиты прав граждан.

Открытие Центра медиации в Целиноградском районе стало особенным событием для жителей.

Профессиональный медиатор Акмолинской области Алия Ибраева, говоря о его социальной ориентированности, подчеркнула нацеленность центра на разрешение споров.

«Как показывает судебная практика, большая часть споров возникает по трудовым, брачно-семейным, жилищным спорам, а также спорам по возмещению ущерба. Такие конфликты могут быть урегулированы в Центре медиации, что создадут определенную нишу для разгрузки работы судебных органов. Граждане смогут здесь воспользоваться целым комплексом бесплатных услуг медиаторов. Примирительные процедуры дадут людям возможность договорится, найти компромиссный и взаимовыгодный для обеих сторон вариант. Уверена, работа Центра медиации, существенно снизит уровень конфликтности среди населения», - отметила Алия Ибраева.

Центр медиации позволит разрешать спор быстро и мирно, повысить культуру людей по разрешению вопросов, уменьшить моральные и материальные издержки, снизить уровни правонарушений и конфликтности в обществе.

В Целиноградском районе работа в области медиации ведется с 2016 года по инициативе отдела внутренней политики Целиноградского района. Сегодня в районе насчитывается 33 общественных медиатора.