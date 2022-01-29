Еще один антирекорд в Литве: 11 666 новых случаев коронавируса и 12 смертей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За минувшие сутки в Литве было выявлено 11 666 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 12 человек, один из них – из возрастной группы 10-19 лет, сообщил в субботу Департамент статистики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Delfi.

Это максимальное количество новых случаев за сутки за все время пандемии.

Четверо скончавшихся были привиты.

За минувшие сутки 672 человекa были привиты первой дозой вакцины, всего привиты – 8 257 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1 200 человек, из них 99 – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 29 300 молекулярных (ПЦР) и 4 000 антигенных теста на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей продолжал расти и составил 3548,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 38,7%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 663 800 человек, от этой болезни умерло больше 7 800 человек.

Напомним, в прошлый раз антирекорд был зарегистрирован 26 января. Такого скачка в Литве еще не было: 9490 новых случаев коронавируса и 12 смертей



