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Еще один антирекорд в Литве: 11 666 новых случаев коронавируса и 12 смертей

29 Января 2022 19:27
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Еще один антирекорд в Литве: 11 666 новых случаев коронавируса и 12 смертей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За минувшие сутки в Литве было выявлено 11 666 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 12 человек, один из них – из возрастной группы 10-19 лет, сообщил в субботу Департамент статистики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Delfi.

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Это максимальное количество новых случаев за сутки за все время пандемии.

Четверо скончавшихся были привиты.

За минувшие сутки 672 человекa были привиты первой дозой вакцины, всего привиты – 8 257 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1 200 человек, из них 99 – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 29 300 молекулярных (ПЦР) и 4 000 антигенных теста на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей продолжал расти и составил 3548,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 38,7%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 663 800 человек, от этой болезни умерло больше 7 800 человек.

Напомним, в прошлый раз антирекорд был зарегистрирован 26 января. Такого скачка в Литве еще не было: 9490 новых случаев коронавируса и 12 смертей



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