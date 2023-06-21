АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.

По согласованию с управлением административной полиции ДП города Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения в рамках проекта «Строительство улицы Е464 на участке от улицы Е466 до улицы Е321 и улицы Е466 на участке от улицы Е321 до проспекта Тауелсиздик планируется провести работы по обустройству дорожного основания на пересечении улиц Е321 и Е466.

В этой связи, с 21 июня по 22 июля будет полностью перекрыто движение по улице Е321 на пересечении с улицей Е 466.