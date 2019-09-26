Еще несколько кабинетов поддержки инклюзии откроют в городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек ознакомился с работой кабинета поддержки инклюзии в столичной школе №71, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Благодаря инициативе корпоративного фонда «Болашак» здесь детям с аутизмом и другими ментальными нарушениями помогают осваивать школьную программу и взаимодействовать с одноклассниками.

Всего с 2015 года в рамках проекта «Каждый ребенок достоин школы» открыто уже 36 кабинетов. В ближайшее время при поддержке партии «Nur Otan» фондом будут открыты еще 7 кабинетов инклюзии в различных городах Казахстана. Вместе с тем не во всех регионах поддерживаются подобные инициативы.

Как сообщила председатель попечительского совета фонда «Болашак» Динара Чайжунусова, для открытия двух кабинетов инклюзии в Актобе фондом было закуплено оборудование и подобраны специалисты, однако до сих пор в школах не был произведен косметический ремонт и не выделены штатные единицы для социальных педагогов, психологов и дефектологов. В свою очередь, первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» взял решение данного вопроса на свой личный контроль.

«Сегодня в Казахстане насчитывается более 150 тыс. детей с особыми образовательными потребностями. Преодолеть непонимание и равнодушие, вовлечь каждого особенного ребенка в социальную среду – это наша общая задача. В рамках инициированного по поручению Елбасы, Лидера партии Н.А. Назарбаева проекта «Кедергісіз келешек» рекомендовал обеспечить через региональные фракции «Nur Otan» в маслихатах выделение дополнительного финансирования воспитателям, работающим с детьми с особенными потребностями», - написал в своем Instagram Бауыржан Байбек.