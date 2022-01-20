Еще на пять тысяч увеличится количество грантов для обучения в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Количество грантов для обучения в вузах в Казахстане увеличится еще на пять тысяч в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».То есть, общее число грантов возрастет до 61 тысячи. Такие цифры озвучили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

Напомним, что в 2021 году государственный образовательный заказ на подготовку кадров уже был увеличен на пть тысяч – с 51 тысячи до 56 тысячи грантов. Новые гранты будут выделяться на востребованные и актуальные среди студентов профессии.

В целом по поручению Главы государства для повышения доступности высшего образования количество образовательных грантов до 2025 года поэтапно увеличится еще на 15 тысяч. Также при распределении образовательных грантов предусмотрены квоты для социально уязвимых категорий граждан.

«Таким образом, все больше выпускников казахстанских школ благодаря поддержке Президента получат возможность обучаться за счет бюджета. К примеру, в прошлом году мы получили более 75 тысяч заявок. Из них грант получили более 56 тысяч абитуриентов. В этом году количество грантов достигнет 61 тысячи. По поручению Президента мы увеличили количество квот для детей из социально уязвимых слоев населения. То есть, дети из многодетных или неполных семей, а также те абитуриенты, в семьях которых воспитывают детей с особыми потребностями, будут иметь намного больше возможностей для получения гранта», – сообщил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.