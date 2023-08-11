Еще на полгода запретят вывоз лома и отходов черных и цветных металлов в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития ввело временный запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов еще на полгода. Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект приказа разработан в соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 6 и подпунктом 1) пункта 2 статьи 22 Закона Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан», статьей 29 Договора о Евразийском экономическом союзе, а также разделом 10 Приложения 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе.

В документе отмечается, что проектом приказа вводится запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на 6 месяцев лома и отходов цветных металлов и сроком на 6 месяцев автомобильным и морским видом транспорта лома и отходов черных металлов по кодам ТН ВЭД ЕАЭС (коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза).

«Участники внешнеэкономической деятельности за пять рабочих дней до предполагаемой даты перемещения товаров через государственную границу РК представляют в Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан договоры (контракты) на проведение ремонта элементов подвижного состава, декларацию на товары (при ее наличии), а также акты выполненных работ в течение пяти рабочих дней после ввоза указанных товаров на территорию Республики Казахстан», - говорится в документе.

В пояснительной записке к проекту отмечено, что целью приказа является увеличение загрузки отечественных предприятий, испытывающих дефицит в ломе, и борьба с нелегальным оборотом лома.

Напомним, в апреле прошлого года сообщалось, что Казахстан вводит запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов.