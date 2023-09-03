Еще две новые школы открылись в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Новые школы открылись в селах Отемис Целиноградского района и Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщили в пресс-службе акимата Акмолинской области, школа с государственным языком обучения открылась в селе Отемис Целиноградского района.

«Этого события жители села ждали давно, до сегодняшнего дня дети ездили получать знания в общеобразовательную школу села Акмол. Школа построена с учетом всех современных требований. Созданы все условия, чтобы комфортно учиться. 11 предметных кабинетов, столовая, спортзал, актовый зал, медицинский кабинет. Здание обеспечено питьевой водой, электроэнергией, собственной котельной. Во внеурочное время в школе будут организованы занятия в кружках по интересам, во дворе обустроили теплицу и спортплощадки», - отметили в ведомстве.

Учебное заведение рассчитано на 120 мест. На строительство из бюджета было выделено 1,1 млрд тенге.

«Сегодня настоящий праздник для ребят, для всего педагогического коллектива, для родителей и жителей села Отемис. В новой школе созданы все условия для обучения. Это не просто школа, а новое образовательное, спортивное, культурное пространство. Безусловно, эта школа будет центром притяжения для всего села», - отметил аким Целиноградского района Бахидбек Оспанбеков.

Новая школа-лицей открылась также в селе Жибек жолы Акмолинской области. За счет введения данной школы полностью решена проблема трехсменного обучения в селе Жибек жолы. Обучение в школе будет вестись на государственном и русском языках.

«Для нас это очень радостное и долгожданное событие. Мы все с нетерпением ждали именно вот такой красивой, светлой и просторной школы», - отметила жительница села Жибек жолы Н. Алибекова.

В следующем году по программе «Комфортная школа» в селе начнется строительство еще одной школы на 1200 мест.