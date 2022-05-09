9 Мая 2022 14:29

Еще две медали завоевали казахстанские спортсмены на Сурдлимпийских играх

КАШИАС-ДЕ-СУЛ. КАЗИНФОРМ - В седьмой соревновательный день XXIV летних Сурдлимпийских игр казахстанские спортсмены завоевали одну серебряную и одну бронзовую медаль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

Казахстанка Ольга Хижнякова завоевала серебряную медаль в толкание ядра. Для Казахстана это первая медаль Сурдлимпийских игр по лёгкой атлетике.

В этот же день на соревнованиях по таеквондо среди мужчин казахстанец Виктор Фрундин завоевал бронзовую медаль в весовой категории +80 кг. Также среди женщин таеквондистка Аида Макатова в весовой категории 67 кг заняла 5 место.

Летние Сурдлимпийские игры проходят в городе Кашиас-ду-Сул (Бразилия). В нем принимают участие более четырех тысяч спортсменов из 100 стран мира.



