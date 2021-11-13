Еще две медали завоевал Казахстан на чемпионате мира по самбо в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана выиграла еще две медали на чемпионате мира-2021 по самбо, который проходит в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанка Ажар Салыкова стала серебряной призеркой мирового первенства: в финале в весовой категории до 65 килограммов она проиграла украинке Юлии Гребеножко — 0:1.

«Серебро» Казахстану сегодня принесла Дильдаш Курышбаева, выступающая в весовой категории до 72 килограммов: она также уступила в финале израильтянке Алис Шлезингер.

Таким образом, на данный момент сборная Казахстана завоевала шесть медалей на ЧМ-2021. Ранее «золото» выиграли Рахат Жананиет и Гульдана Алмуханбетова, серебряным призером турнира стал Райхан Мади, а «бронзу» выиграл Болатбек Райымкулов.