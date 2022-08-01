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Еще две бронзовые медали на ЧМ среди кадетов завоевали казахстанские таеквондисты
1 Августа 2022 13:52

Еще две бронзовые медали на ЧМ среди кадетов завоевали казахстанские таеквондисты

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - В завершающий день чемпионата мира среди кадетов казахстанские таеквондисты завоевали две бронзовые медали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В весовой категории до 49 килограммов на третью ступень пьедестала поднялся Достан Нажимханов. Также бронзовой наградой отметился и Артур Пак, выступавший в весе до 61 килограмма.

Таким образом, казахстанские таеквондисты выиграли одно «серебро» и три «бронзы» на чемпионате мира среди кадетов в Софии.




Фото: olympic.kz


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