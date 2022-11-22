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Еще два землетрясения произошло близ Алматы

22 Ноября 2022, 10:12
Еще два землетрясения произошло близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 22 ноября зарегистрировала еще два землетрясения в 08:46 и в 09:40 по времени Алматы, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 120 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 8.8.

Магнитуда MPV 4.2.

Координаты эпицентра 42.13° с.ш. 76.81° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Эпицентр еще одного землетрясения расположен в 264 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 11.4.

Магнитуда MPV 5.2.

Координаты эпицентра 44.55° с.ш. 79.63° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Ранее землетрясение произошло в 264 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Фото: www.aa.com.tr
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