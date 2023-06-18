00:53, 18 Июнь 2023 | GMT +6
Еще два участка дорог перекрыли из-за ремонта в столице
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города начало работы по среднему ремонту улиц Егемен Казахстан и Габдуллина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.
В связи с этим с 16 по 28 июня частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Егемен Казахстан от улицы Кенесары до проспекта Абая.
Кроме того, с 17 по 21 июня частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Габдуллина от улицы А. Иманова до переулка Речной.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут в целях избежания заторовых ситуаций на дорогах.