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    00:53, 18 Июнь 2023 | GMT +6

    Еще два участка дорог перекрыли из-за ремонта в столице

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города начало работы по среднему ремонту улиц Егемен Казахстан и Габдуллина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

    В связи с этим с 16 по 28 июня частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Егемен Казахстан от улицы Кенесары до проспекта Абая.

    Кроме того, с 17 по 21 июня частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Габдуллина от улицы А. Иманова до переулка Речной.

    Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут в целях избежания заторовых ситуаций на дорогах.

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана
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