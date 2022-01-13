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Еще два района Алматы очищены от террористов в Алматы
13 Января 2022 10:31
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В комендатуре Алматы рассказали, что еще два района Алматы очищены от преступников, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По данным комендатуры, зачищены следующие участки:
жилой массив Бостандыкского и Турксибского районов. Всего задержано 1 925 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1 486 боеприпасов.
«За минувшие сутки на пульт «102» поступило всего 961 сообщение. На call-centre комендатуры поступило 215 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны», - проинформировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
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