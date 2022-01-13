+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Еще два района Алматы очищены от террористов в Алматы

13 Января 2022 10:31
Поделиться:
Еще два района Алматы очищены от террористов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В комендатуре Алматы рассказали, что еще два района Алматы очищены от преступников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Казахстане начался вывод подразделений объединенного миротворческого контингента ОДКБ
«Желтый» уровень террористической угрозы установили в СКО Грузоотправителей Казахстана освободили от ряда плат, сборов и штрафов Аким Алматы выразил соболезнования семье погибшего подполковника Сандибека Хаирова

По данным комендатуры, зачищены следующие участки:

жилой массив Бостандыкского и Турксибского районов. Всего задержано 1 925 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1 486 боеприпасов.

«За минувшие сутки на пульт «102» поступило всего 961 сообщение. На call-centre комендатуры поступило 215 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны», - проинформировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Регионы   #Силовые структуры   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
В Казахстане начался вывод подразделений объединенного миротворческого контингента ОДКБ
«Желтый» уровень террористической угрозы установили в СКО
Грузоотправителей Казахстана освободили от ряда плат, сборов и штрафов
Аким Алматы выразил соболезнования семье погибшего подполковника Сандибека Хаирова
Популярное
1 Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
2 Столичные школьники и студенты снова переводятся на онлайн-обучение
3 Переход на дистанционное обучение прокомментировали в Минобразования
4 Коронавирус: в Алматы школьники перейдут на онлайн обучение
5 Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
6 Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы
Читайте также
Грузоотправителей Казахстана освободили от ряда плат, сборов и штрафов
Казпочта сообщила какие отделения возобновили работу в Алматы
Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
Столичные школьники и студенты снова переводятся на онлайн-обучение
Переход на дистанционное обучение прокомментировали в Минобразования
Коронавирус: в Алматы школьники перейдут на онлайн обучение
Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив