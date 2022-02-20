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Еще два казахстанских легкоатлета квалифицировались на ЧМ-2022
20 Февраля 2022 19:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два представителя команды Казахстана по легкой атлетике смогли квалифицироваться на чемпионат мира-2022 в помещении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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На международном турнире на призы Ольги Рыпаковой на ЧМ пробилась Ольга Сафронова. Она пробежала 60 метров за 7.26 секунды, что и дало ей право выступить на мировом первенстве.
Михаил Литвин смог отобраться на Кубке Казахстана. На дистанции 400 метров он финишировал, показав 46.46 секунды.
Добавим, что ранее на ЧМ квалифицировались еще два атлета: прыгунья в высоту Надежда Дубовицкая и барьерист Давид Ефремов.
Квалификационный период заканчивается 7 марта 2022 года. Сам ЧМ состоится в Белграде с 18 по 20 марта.
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