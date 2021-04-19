Еще два казахстанских борца завоевали «золото» на чемпионате Азии по вольной борьбе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялся заключительный день чемпионата Азии по вольной борьбе. Казахстанские борцы бились за медали в пяти весовых категориях. В итоге казахстанцы завоевали три «золота» на чемпионате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Первым на ковер вышел Ескали Даулетказы. В квалификации категории до 86 килограммов ему противостоял Унербат Пуревьяв. Казахстанец владел преимуществом, ведя в счете 8:2. Однако меньше, чем за минуту до конца схватки монгольский спортсмен перевернул ход встречи. Он сравнял счет и стал победителем (в его активе последнее результативное действие).

В шаге от вылета оказался Олег Болтин (до 125 килограммов). Он уступал со счетом 1:2 Худербулге Доржханду (Монголия). Но за несколько секунд до завершения противостояния ему удалось заработать два балла, тем самым спасти себя от поражения.

Третьим из нашей команды на ковре появился Нуркожа Кайпанов. в 1/4 финала весовой категории до 74 килограммов он встретился с Мансуром Сыргак Уулу (Кыргызстан). К перерыву Кайпанов вел уже со счетом 6:0. У соперника особо ничего не получалось в атаке. В итоге Нуркожа смог упрочить свое преимущество - 9:0. Казахстанец проходит в полуфинал.

Вслед за Кайпановым в полуфинал вышел и Болтин. В своем четвертьфинале он оказался сильнее Самита из Индии. Схватка завершилась со счетом 7:1.

В категории до 61 килограммов Адлан Аскаров уверенно разобрался с Икромжоном Хаджимуродовым (Кыргызстан). Схватка завершилась досрочно. Итоговый счет составил 12:0.

Эльхан Асадов (до 92 килограммов) свою встречу с Азатом Гаджиевым (Туркменистан) выиграл за счет пассивности оппонента. К слову, никто из борцов не смог совершить эффективный прием - 2:0.

Результаты полуфиналов:

До 62 килограммов:

Адлан Аскаров - Равиндер (Индия) - победа Аскаров (7:4)

До 74 килограммов:

Нуркожа Кайпанов - Сумияазар Занданбуд (Монголия) - победа Кайпанова (4:2)

До 92 килограммов:

Эльхан Асадов - Цонтгрель Мунхбаатар (Монголия) - поражение Асадова (2:7)

До 125 килограммов:

Олег Болтин - Амиржон Нутфуллаев (Узбекистан) - победа Болтина (3:0) В финале нашим борцам удалось взять два «золота» и одно «серебро». Первыми стали Болтин и Кайпанов. Аскаров отметился серебряной медалью.

Ниже полные итоги заключительного дня.

До 61 килограмма:

1. Джахонгирмирза Туробов (Узбекистан); 2. Адлан Аскаров (Казахстан); 3. Икромжон Гаджимуродов (Кыргызстан); 3. Шоя Шимае (Япония).

До 74 килограммов:

1. Нуркожа Кайпанов (Казахстан); 2. Мустафа Хоссейнхани (Иран); 3. Ихтиор Наврузов (Узбекистан); 3. Сумиябазар Занданбуд (Монголия).

До 86 килограммов:

1. Хасан Язданичарати (Иран); 2. Дипак Пуния (Индия); 3. Гванук Ким (Южная Корея); 3. Мустафа Аль Обайди (Ирак).

До 92 килограммов:

1. Камран Гхасемпур (Иран); 2. Цогтгерель Мунхбаатар (Монголия); 3. Санжит (Индия); 3. Хьокбеом Ким (Южная Корея).

До 125 килограммов:

1. Олег Болтин (Казахстан); 2. Айаал Лазарев (Кыргызстан); 3. Худербулга Дорджханд (Монголия); 3. Амин Тахери (Иран).

Добавим, что всего в активе Казахстана пять наград: три «золота», два «серебра».

Ранее сообщалось, казахстанец Нуркожа Кайпанов завоевал золотую медаль чемпионата Азии по вольной борьбе в Алматы.